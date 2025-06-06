В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

Отмечается, что полицейские получили ориентировку на розыск 35-летней рязанки. Ранее ее осудили за неуплату алиментов, но она скрылась от правоохранителей. Осужденную объявили в федеральный розыск. Сотрудники ППС заметили женщину, похожую на человека с ориентировки. Она же, увидев полицейских, попыталась скрыться в ближайшем дворе. Злоумышленницу задержали и доставили в отдел.

В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские получили ориентировку на розыск 35-летней рязанки. Ранее ее осудили за неуплату алиментов, но она скрылась от правоохранителей.

Осужденную объявили в федеральный розыск.

Сотрудники ППС заметили женщину, похожую на человека с ориентировки.

Она же, увидев полицейских, попыталась скрыться в ближайшем дворе.

Злоумышленницу задержали и доставили в отдел.