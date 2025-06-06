В Рязани штрафы за незаконную торговлю составили почти три миллиона рублей

С начала 2025 года 1009 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 915 900 рублей.

В Рязани штрафы за незаконную торговлю составили почти три миллиона рублей. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба горадминистрации.

С начала 2025 года 1009 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2 915 900 рублей.