В Госдуме подготовят законопроект о делах о домашнем насилии без заявления. Автор — депутат Ксения Горячева. Об этом 6 июня
Изменения хотят внести в часть 2 статьи 115 УК РФ. Депутат предложила добавить в закон новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, психологической, материальной или бытовой).
«Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и его нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший „передумал“ или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — говорится в сообщении.
В публикации пояснили, что на данный момент статья 115 УК РФ (легкий вред здоровью) — дело частного обвинения: оно заводится только по заявлению пострадавших.
Законопроект находится в разработке.