В Госдуме подготовят законопроект о делах о домашнем насилии без заявления

Изменения хотят внести в часть 2 статьи 115 УК РФ. Депутат предложила добавить в закон новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, материальной, бытовой или психологической). «Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и его нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший „передумал“ или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — говорится в сообщении.

В Госдуме подготовят законопроект о делах о домашнем насилии без заявления. Автор — депутат Ксения Горячева. Об этом 6 июня сообщило ТАСС.

Изменения хотят внести в часть 2 статьи 115 УК РФ. Депутат предложила добавить в закон новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, психологической, материальной или бытовой).

«Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и его нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший „передумал“ или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — говорится в сообщении.

В публикации пояснили, что на данный момент статья 115 УК РФ (легкий вред здоровью) — дело частного обвинения: оно заводится только по заявлению пострадавших.

Законопроект находится в разработке.