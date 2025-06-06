Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
24°
Сбт, 07
26°
Вск, 08
28°
ЦБ USD 79.13 0.63 06/06
ЦБ EUR 90.66 1.35 06/06
Нал. USD 80.50 / 80.82 06/06 10:30
Нал. EUR 91.70 / 93.00 06/06 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
7 691
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
16 871
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
17 357
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
25 442
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме подготовят законопроект о делах о домашнем насилии без заявления
Изменения хотят внести в часть 2 статьи 115 УК РФ. Депутат предложила добавить в закон новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, материальной, бытовой или психологической). «Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и его нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший „передумал“ или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — говорится в сообщении.

В Госдуме подготовят законопроект о делах о домашнем насилии без заявления. Автор — депутат Ксения Горячева. Об этом 6 июня сообщило ТАСС.

Изменения хотят внести в часть 2 статьи 115 УК РФ. Депутат предложила добавить в закон новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, психологической, материальной или бытовой).

«Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и его нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший „передумал“ или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — говорится в сообщении.

В публикации пояснили, что на данный момент статья 115 УК РФ (легкий вред здоровью) — дело частного обвинения: оно заводится только по заявлению пострадавших.

Законопроект находится в разработке.