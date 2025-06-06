В Бурятии убили волонтера отряда «ЛизаАлерт»

В Бурятии убита волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Мария Лубсанова. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что бывший муж подкараулил женщину и устроил скандал. Она звала на помощь. После этого мужчина на машине вывез бывшую жену в лес и там зарезал. Затем покончил с собой.

По данным канала, женщина получила медаль за помощь российским военным. Она находилась в Мариуполе и вернулась на родину недавно. На СВО ее знали под позывным Манюня. До этого Мария долгие годы участвовала в поисковых операциях, а также работала корреспондентом районной газеты.

Фото: Министерство внутренних дел по Республике Бурятия