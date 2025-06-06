В Анапе жители начали плавать в море на фоне волонтеров, убирающих мазут

«Вода теплая, песок приятный и солнце греет. А то, что мониторинговые службы постоянно твердят о мазуте, людей вообще не волнует. Хотя в Минздраве предупредили: купание в загрязненном мазутом море может привести к пневмонии», — написали в посте.