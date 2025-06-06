Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Саратовской области

Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки дронов произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно пострадавших нет.

Отмечается, что один из беспилотников врезался в жилой дом в ЖК «Облака» на улице Тельмана в Энгельсе. В результате произошедшего на балконе дома начался пожар.

Также пожар произошел на предприятии в Мичуринске Тамбовской области из-за падения обломков украинского БПЛА, пострадали три человека.

За ночь средства ПВО сбили 174 украинских беспилотника над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Об этом сообщают в Минобороны.