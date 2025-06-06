У рязанок изъяли сельхозучасток, который не использовали по назначению

Участок находится в Спасском районе. Его площадь — 5,1 га. Участок не использовали по назначению более трех лет. Собственников привлекли к административной ответственности. Они получили предписания о необходимости устранить нарушения и использовать участок по назначению, но не сделали этого. Суд решил изъять участок, его продадут на публичных торгах.

У рязанок изъяли сельхозучасток, который не использовали по назначению. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Участок находится в Спасском районе. Его площадь — 5,1 га. Участок не использовали по назначению более трех лет.

Собственников привлекли к административной ответственности. Они получили предписания о необходимости устранить нарушения и использовать землю по назначению, но не сделали этого.

Суд решил изъять участок, его продадут на публичных торгах.