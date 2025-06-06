Трамп сравнил Зеленского и Путина с маленькими детьми

Президент США заявил, что лидеры России и Украины «как дети, дерущиеся в парке и, иногда им нужно дать подраться дальше». Трамп заявил, что просил Путина не давать ответ на недавнюю атаку по аэродромам, «но у РФ нет иного выбора, кроме как ответить на атаки Киева». «Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго. Конфликт на Украине удастся урегулировать, невзирая на все трудности. Если Россия выйдет за рамки дозволенного, вы будете удивлены, насколько мы строги», — заявил Трамп.

Трамп сравнил Зеленского и Путина с маленькими детьми. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Президент США заявил, что лидеры России и Украины «как дети, дерущиеся в парке и, иногда им нужно дать подраться дальше».

Трамп заявил, что просил Путина не давать ответ на недавнюю атаку по аэродромам, «но у РФ нет иного выбора, кроме как ответить на атаки Киева».

«Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго. Конфликт на Украине удастся урегулировать, невзирая на все трудности. Если Россия выйдет за рамки дозволенного, вы будете удивлены, насколько мы строги», — заявил Трамп.