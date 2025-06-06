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Стартовали съемки нового семейного кино о медведях Камчатки

Новый фильм будет посвящен семье бурых медведей Камчатки. Выход на широкий экран совместного проекта ВТБ, Фонда защитников природы и киностудии «Шпиленок фильм» запланирован на 2028 год. Авторами картины выступают создатели фильма «Огненный лис» — Анна и Дмитрий Шпиленок, о чем заявили в рамках XVI Международного форума «Экология».

"С командой нового фильма про медведей мы работали в прошлом году над выпуском «Огненного лиса». Судя по тому, какой отклик мы получили от критиков и зрителей — есть запрос на добрые, красивые истории, которые могут собрать у экранов всю семью и рассказать о природе нашей страны и ее удивительных обитателях. Новая картина обещает быть еще более захватывающей и расскажет о силе материнской любви большой медведицы, главной героини", — отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Наблюдение за семьей бурых медведей и съемки их реальной жизни, которые лягут в основу фильма, происходят во время продолжительных экспедиций на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке с осени 2024 года. Сложность съемочного процесса состояла в необходимости проводить длительные наблюдения и съемки в экстремальных локациях и тяжелых погодных условиях. Медведи должны были довериться, позволить человеку быть рядом, чтобы запечатлеть их реальную жизнь в дикой природе.

Документалистам удалось получить уникальные кадры первых дней жизни медвежат. Это было непростой задачей, потому что берлоги расположены на отвесных скалах.

«Первые шаги медвежат в большую жизнь — иногда по-настоящему экстремальное событие. Мы долго наблюдали медведицу, которая осенью забралась слишком высоко — прямо на пик огромной горы, там у нее появилось потомство. Ее новорожденные медвежата не могли спуститься сами, они падали и скатывались. Мы издалека наблюдали за ними каждый день на протяжении нескольких недель. Мама-медведица разработала целую технологию — она спускалась на 10-20 метров вниз и делала яму в снегу, по одному перетаскивая в нее медвежат. Потом опять спускалась на несколько метров и повторяла схему. Все, чтобы спасти своих детенышей», — рассказала Анна Шпиленок, автор фильма.

Теперь команда готовится к самому зрелищному этапу — «нажировочному» сезону, когда медведи массово выходят к озеру на нерест лосося. Осенью планируются съемки ухода животных в берлоги — часть этого процесса уже была запечатлена во время разведочной экспедиции.

Фото: Игорь Шпиленок.