Собака по кличке Черничка нашла пропавшего в Рязанской области пенсионера

Собака впервые спасла человека, двухлетняя Черничка с февраля занимается тренировками с участниками поисково-спасательных отрядов. Она относится к породе шипперке — самой маленькой из овчарок. В сюжете отметили, что многие рязанцы пропадают именно в грибной сезон. «Как только появляется информация о том, что нужна помощь в поиске человека, мы оцениваем вероятность применения собак в данном случае. Если эта вероятность есть, информируются кинологические расчёты, и они выезжают на местность с целью проведения поисково-спасательных работ», — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Мещера» Евгений Ильин.

Собака по кличке Черничка нашла пропавшего в Секиотово пенсионера. Соответствующую информацию опубликовали в сюжете ГТРК «Ока».

Собака впервые спасла человека, двухлетняя Черничка с февраля занимается тренировками с участниками поисково-спасательных отрядов. Она относится к породе шипперке — самой маленькой из овчарок.

В сюжете отметили, что многие рязанцы пропадают именно в грибной сезон.

«Как только появляется информация о том, что нужна помощь в поиске человека, мы оцениваем вероятность применения собак в данном случае. Если эта вероятность есть, информируются кинологические расчеты, и они выезжают на местность с целью проведения поисково-спасательных работ», — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Мещера» Евгений Ильин.

Напомним, ранее под Рязанью собака по кличке Черника помогла найти пенсионера.