Скончалась преподаватель Рязанского института развития образования Нэлли Кузнецова
Погибшая была старшим преподавателем кафедры теории и методики социально-гуманитарного образования Рязанского института развития образования. Коллектив РИРО выразил глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Скончалась преподаватель Рязанского института развития образования Нэлли Кузнецова. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Погибшая была старшим преподавателем кафедры теории и методики социально-гуманитарного образования Рязанского института развития образования.
Коллектив РИРО выразил глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Фото с сайта РИРО