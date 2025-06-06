Рязанские полицейские депортировали семерых мигрантов из России

Шестеро мигрантов из стран Средней Азии получили судимости за насильственные действия сексуального характера, применение насилия в отношении представителя власти, дачу взятки, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уроженец страны Закавказья получил срок за мошенничество в крупном размере. По данным ведомства, пребывание иностранцев на в России признали нежелательным.

Рязанские полицейские депортировали семерых мигрантов из России. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Шестеро мигрантов из стран Средней Азии получили судимости за насильственные действия сексуального характера, применение насилия в отношении представителя власти, дачу взятки, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уроженец страны Закавказья получил срок за мошенничество в крупном размере.

По данным ведомства, пребывание иностранцев на в России признали нежелательным.

Сотрудники полиции сопроводили мигрантов к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности. Им запрещено въезжать в Россию пять лет.