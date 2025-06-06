Рязанцы снова пожаловались на химическую вонь в городе

Отмечается, что накануне вечером начало сильно пахнуть в Дашково-Песочке, Соколовке и Дядькове. «Невозможно открыть окна, першит в горле, запах сильной химией», — написала женщина.

Рязанцы снова пожаловались на химическую вонь в городе. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

Отмечается, что накануне вечером начало сильно пахнуть в Дашково-Песочке, Соколовке и Дядькове.

«Невозможно открыть окна, першит в горле, запах сильной химией», — написала женщина.