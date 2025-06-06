Рязанцы назвали любимую заправку для окрошки

По результатам опроса, 40% респондентов выбирают квас, а 19% — кефир. Кроме того, горожане называли такие варианты, как майонез, вода с уксусом или лимонной кислотой, смесь кваса и кисломолочных продуктов (кефира или сметаны), минеральная вода, молочная сыворотка, айран, тан и пиво. Примерно 26% опрошенных заявили, что не любят окрошку. Мужчины чаще выбирают блюдо с квасом, в то время как женщины немного больше предпочитают кефирную заправку.

Рязанцы назвали любимую заправку для окрошки. Об этом пишет SuperJob.

Отмечается, что популярный летний суп, имеет древние корни и упоминается в летописях. В прошлом это блюдо было неотъемлемой частью рациона как в дворянских усадьбах, так и в крестьянских избах.

По результатам опроса, 40% респондентов выбирают квас, а 19% — кефир. Кроме того, горожане называли такие варианты, как майонез, вода с уксусом или лимонной кислотой, смесь кваса и кисломолочных продуктов (кефира или сметаны), минеральная вода, молочная сыворотка, айран, тан и пиво. Примерно 26% опрошенных заявили, что не любят окрошку.

Мужчины чаще выбирают блюдо с квасом, в то время как женщины немного больше предпочитают кефирную заправку.