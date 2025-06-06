Рязанца осудят за продажу контрафактного алкоголя

По версии следствия, в декабре 2022 года житель Шацкого района приобрел немаркированную спиртную продукцию (виски, коньяк, вино) и этиловый спирт для дальнейшего сбыта. Общая стоимость контрафакта превысила 230 тыс. рублей.

Рязанца осудят за продажу контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2022 года житель Шацкого района приобрел немаркированную спиртную продукцию (виски, коньяк, вино) и этиловый спирт для дальнейшего сбыта.

Общая стоимость контрафакта превысила 230 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными акцизными марками (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ), а также за незаконное хранение этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.