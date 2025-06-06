Рязанца осудили на 13 лет за нападение на водителя

Отмечается, что мужчина совершил преступление в сентябре 2022 года. Суд признал его виновным в нанесении ножевых ранений случайному попутчику, угоне автомобиля «УАЗ» и краже более 13 тысяч рублей из угнанного автомобиля. Наказание рязанец будет отбывать в колонии строгого режима.

Рязанца осудили на 13 лет за нападение на водителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что мужчина совершил преступление в сентябре 2022 года.

Суд признал его виновным в нанесении ножевых ранений случайному попутчику, угоне автомобиля «УАЗ» и краже более 13 тысяч рублей из угнанного автомобиля.

Наказание рязанец будет отбывать в колонии строгого режима.