Рязанца осудили на 13 лет за нападение на водителя
Отмечается, что мужчина совершил преступление в сентябре 2022 года. Суд признал его виновным в нанесении ножевых ранений случайному попутчику, угоне автомобиля «УАЗ» и краже более 13 тысяч рублей из угнанного автомобиля. Наказание рязанец будет отбывать в колонии строгого режима.
Рязанца осудили на 13 лет за нападение на водителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что мужчина совершил преступление в сентябре 2022 года.
Суд признал его виновным в нанесении ножевых ранений случайному попутчику, угоне автомобиля «УАЗ» и краже более 13 тысяч рублей из угнанного автомобиля.
Наказание рязанец будет отбывать в колонии строгого режима.