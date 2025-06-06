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Россиянам запретят приводить на пляж любых животных, кроме собак-поводырей
Помимо этого, запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого (на лежаках, бревнах), играть в спортивные игры вне отведенных для этого мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра. По данным агентства, приказ не предусматривает наказание за нарушение этих требований. Ответственным за использование пляжа нужно оборудовать его, следить за чистотой и проверять дно. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Россиянам запретят приводить на пляж любых животных, кроме собак-поводырей. Об этом 6 июня сообщило ТАСС со ссылкой на проект приказа МЧС.

Помимо этого, запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого (на лежаках, бревнах), играть в спортивные игры вне отведенных мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять без присмотра детей.

По данным агентства, приказ не предусматривает наказание за нарушение этих требований.

Ответственным за использование пляжа нужно оборудовать его, следить за чистотой и проверять дно.

Требования, указанные в проекте, направлены на обеспечение безопасности пляжей, переправ (кроме паромных), наплывных мостов, ледовых переправ, стоянок для маломерных судов. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.