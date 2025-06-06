Российские военные освободили Федоровку в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». Как рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик с позывным «Хаски», штурмовики освободили поселок за четыре дня.
Российские военные освободили Федоровку в ДНР. Об этом 6 июня сообщило Минобороны в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток».
Как рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик с позывным «Хаски», штурмовики освободили поселок за четыре дня.