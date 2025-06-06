Прокуратура нашла нарушения в работе главы рязанского сельского поселения

Установлено, что на дороге в Корневском сельском поселении Скопинского района отсутствует твердое покрытие, имеются выбоины и колеи. Данные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также могут привести к ДТП. По данному факту главе администрации сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.