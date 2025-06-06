Подростки чуть не устроили пожар на крыше многоэтажки в Рязани
Инцидент произошел на улице Введенской. По словам местных жителей, двое подростков чуть не подожгли крышу 16-этажного дома. Судя по кадрам, молодые люди пытались развести костер.
Подростки чуть не устроили пожар на крыше многоэтажки в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел на улице Введенской. По словам местных жителей, двое подростков чуть не подожгли крышу 16-этажного дома.
Судя по кадрам, молодые люди пытались развести костер.