Под Рязанью двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку
ДТП случилось вечером 5 июня в селе Букрино. 14-летний рязанец за рулем мотоцикла «Рейсер» столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 21-летнего жителя Рязани. Пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 13-летняя пассажирка. Подросткам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Под Рязанью двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось вечером 5 июня в селе Букрино. 14-летний рязанец за рулем мотоцикла «Рейсер» столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 21-летнего жителя Рязани.
Пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 13-летняя пассажирка. Подросткам оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.