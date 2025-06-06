Под Рязанью двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку

ДТП случилось вечером 5 июня в селе Букрино. 14-летний рязанец за рулем мотоцикла «Рейсер» столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 21-летнего жителя Рязани. Пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 13-летняя пассажирка. Подросткам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.