На трассе в Рязанской области столкнулись легковушка и грузовик

Авария случилась в четверг, 5 июня, на 335-м километре трассы М-5 в Путятинском округе. По предварительным данным, у Новой Деревни 46-летний водитель из Пензенской области на Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN TGA. Водителя отечественного авто с травмами доставили в больнице.