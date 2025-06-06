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Мошенники снова начали обманывать россиян фейковыми соцвыплатами
Злоумышленники предлагают гражданам получить единоразовую выплату в рамках реализации госпрограммы социальной поддержки в текущем году, размер которой может достигать 100 тысяч рублей. Человек переходит по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного банка, где нужно ввести данные от «Госуслуг» или банковские реквизиты для «проверки адреса» или подтверждения выплаты. Таким образом жертвы теряют деньги и передают мошенникам свои личные данные.

Мошенники снова начали обманывать россиян фейковыми соцвыплатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Angara Security.

Злоумышленники предлагают гражданам получить единоразовую выплату в рамках реализации госпрограммы социальной поддержки в текущем году, размер которой может достигать 100 тысяч рублей.

Человек переходит по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного банка, где нужно ввести данные от «Госуслуг» или банковские реквизиты для «проверки адреса» или подтверждения выплаты.

Таким образом жертвы теряют деньги и передают мошенникам свои личные данные.