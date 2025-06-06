Минюст расширил список иноагентов
В пятницу, 6 июня, в список иноагентов попал мывший участник «Дома 2» и блогер Рустам Солнцев*. Также в реестр внесли: политика Андрея Пивоварова*, освобожденного в результате обмена заключенными в августе 2024 года; юриста Дениса Шедова*; чеченского правозащитника Руслана Кутаева*; юристку Наталию Секретареву*; юристку Виолетту Фицнер*;правозащитника Олега Козловского*;исполнительного директора Международного общества «Мемориал"**Елену Жемкову*.
Минюст расширил список иноагентов. Об этом сообщает сайт ведомства.
В пятницу, 6 июня, в список иноагентов попал мывший участник «Дома 2» и блогер Рустам Солнцев*. Также в реестр внесли:
- политика Андрея Пивоварова*, освобожденного в результате обмена заключенными в августе 2024 года;
- юриста Дениса Шедова*;
- чеченского правозащитника Руслана Кутаева*;
- юристку Наталию Секретареву*;
- юристку Виолетту Фицнер*;
- правозащитника Олега Козловского*;
- исполнительного директора Международного общества «Мемориал"**Елену Жемкову*.
*признан иноагентом на территории РФ
**организация, признанная иноагетом на территории РФ