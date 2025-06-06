Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
24°
Сбт, 07
25°
Вск, 08
27°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 06/06 17:25
Нал. EUR 91.70 / 92.47 06/06 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
8 243
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
17 438
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
17 958
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
25 972
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Mash: Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена
Отмечается, что обмен телами погибших военных должен был состояться в рамках договоренностей, достигнутых на втором этапе переговоров в Стамбуле. По данным канала, Россия готовилась к отправке 6000 тел на Украину. Для их транспортировки подготовили специальные гробы и контейнеры, 150 специализированных машин. «Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — отметили в посте.

Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что обмен телами погибших военных должен был состояться в рамках договоренностей, достигнутых на втором этапе переговоров в Стамбуле. По данным канала, Россия готовилась к отправке 6000 тел на Украину. Для их транспортировки подготовили специальные гробы и контейнеры, 150 специализированных машин.

«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — отметили в посте.