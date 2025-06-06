Mash: Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена

Отмечается, что обмен телами погибших военных должен был состояться в рамках договоренностей, достигнутых на втором этапе переговоров в Стамбуле. По данным канала, Россия готовилась к отправке 6000 тел на Украину. Для их транспортировки подготовили специальные гробы и контейнеры, 150 специализированных машин. «Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — отметили в посте.

Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что обмен телами погибших военных должен был состояться в рамках договоренностей, достигнутых на втором этапе переговоров в Стамбуле. По данным канала, Россия готовилась к отправке 6000 тел на Украину. Для их транспортировки подготовили специальные гробы и контейнеры, 150 специализированных машин.

«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — отметили в посте.