Кораблинец угрожал жене ножом и бензопилой

По данным следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, угрожал физической расправой своей супруге из-за ревности. Отмечается, что мужчина применял физическое насилие к женщине, используя нож и бензопилу. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Кораблинец угрожал жене ножом и бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, угрожал физической расправой своей супруге из-за ревности. Отмечается, что мужчина применял физическое насилие к женщине, используя нож и бензопилу.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.