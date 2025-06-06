I Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий «ШКИ Фест — 2025» пройдет в Рязани

Организаторы ставят своей целью выявить и поддержать наиболее талантливых и одаренных подростков, содействовать проявлению их творческой активности.

В период празднования Дня России с 10 по 12 июня в Рязани пройдет I Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий «ШКИ Фест — 2025». Мероприятие организовано Федерацией креативных индустрий.

Партнерами выступили: Роскультпроект и Правительство Рязанской области при поддержке Минкультуры России.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Организаторы ставят своей целью выявить и поддержать наиболее талантливых и одаренных подростков, содействовать проявлению их творческой активности.

39 школ креативных индустрий прошли отборочный тур. Команды в составе 3 учеников и 1 педагога приедут в Рязань.

В первый день ребята будут защищать свое домашнее задание: они приедут на фестиваль с уже разработанными талисманами (маскотами) Рязани как новогодней столицы 2025 года. Все три дня будет идти «Креатон ШКИ» — конкурсное задание, о котором участники фестиваля узнают уже только на месте события. Каждый день — лекции-практикумы и мастер-классы с участием авторитетных экспертов в области креативных индустрий. И, конечно же, культурная программа с посещением знаковых мест города и праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Ведь в Рязань приедут делегации со всей страны, и для кого-то это будет первый визит в город.

«ШКИ сегодня является первой официальной ступенью входа в креативную экономику на территории всей страны. Со школ начинается образовательная траектория подготовки кадров в креативных индустриях. Молодые люди, начиная с 12 лет, имеют возможность начать предпрофессиональную подготовку, решать задачи креативного бизнеса, развивать свои мягкие и твердые навыки. ШКИ — это еще и прекрасный инструмент популяризации сектора через кадры, которые школы выпускают, через проекты, которые реализуются в регионах. „ШКИ Фест 2025“ проводится впервые, и темой фестиваля было выбрано „Развитие творческих команд“. Фестиваль станет площадкой для демонстрации творческих и креативных достижений школ-участников, установления новых контактов, будет способствовать насмотренности и дальнейшему развитию профессиональных компетенций участников через образовательные и соревновательные форматы», — отметил значимость фестиваля генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов.

Возрастное ограничение 12+.