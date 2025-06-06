Эксперты предрекли снижение ключевой ставки в России до 19%

Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян не исключил, что ставка может упасть на 200 пунктов — до 19%. «Инфляция снижается опережающими темпами, просматриваются признаки замедления экономики. Снизился рост кредитования», — сказал эксперт.

Эксперты предрекли снижение ключевой ставки в России до 19%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков.

Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян не исключил, что ставка может упасть на 200 пунктов — до 19%.

«Инфляция снижается опережающими темпами, просматриваются признаки замедления экономики. Снизился рост кредитования», — сказал эксперт.