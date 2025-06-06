Девять жителей Рязанской области подали заявки на конкурс «СпортТрек»

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Девять жителей Рязанской области решили попробовать свои силы в конкурсе, чтобы заявить о себе и получить возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования. По итогам первого сезона проекта в одной из шести номинаций призером стала жительница Рязанской области. В этом году заявки в проект «СпортТрек» подали 175 человек. Участникам стали девять рязанцев.

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Девять жителей Рязанской области решили попробовать свои силы в конкурсе, чтобы заявить о себе и получить возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому образу жизни. Основной акцент сезона сделан на работе с тренерским сообществом в формате конкурса, который состоит из двух треков: для профессиональных тренеров и для любителей.

По итогам первого сезона проекта в одной из шести номинаций призером стала жительница Рязанской области. В этом году заявки в проект «СпортТрек» подали 175 человек. Участникам стали девять рязанцев. Победители пройдут обучение по программе дополнительного профессионального образования и получат приглашение на финальное мероприятие проекта.