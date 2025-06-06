ЦБ: годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано в сообщении. Напомним, в пятницу, 6 июня, Банк России понизил ключевую ставку до 20% впервые с 2022 года.

Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году. Об этом сообщило РИА Новости 6 июня со ссылкой на ЦБ.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано в сообщении.

Напомним, в пятницу, 6 июня, Банк России понизил ключевую ставку до 20% впервые с 2022 года.