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12-летняя рязанка стала финалисткой конкурса «Детская Новая Волна-2025»
Виктория Захарова занимается в студии эстрадного вокала во Дворце детского творчества. На выступлении она исполнила кавер-версию песни «Поезда» группы «Комната Культуры» и Жени Трофимова. Традиционно на конкурсе выступают участники прошлых лет вместе со звездами российской эстрады. Среди них была София Каменева, финалистка 2021 года, воспитанница Дворца детского творчества. В этом году она выступила с Дианой Арбениной с песней «31-я весна».

12-летняя рязанка стала финалисткой конкурса «Детская Новая Волна-2025». Об этом сообщила горадминистрация.

Виктория Захарова занимается в студии эстрадного вокала во Дворце детского творчества. На выступлении она исполнила кавер-версию песни «Поезда» группы «Комната Культуры» и Жени Трофимова.

Традиционно на конкурсе выступают участники прошлых лет вместе со звездами российской эстрады. Среди них была София Каменева, финалистка 2021 года, воспитанница Дворца детского творчества. В этом году она выступила с Дианой Арбениной с песней «31-я весна».

В 2025 году на конкурс подали более пяти тысяч заявок. Отборочные туры прошли в восьми городах России: Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Пятигорске, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве. В финал прошли 12 участников.

Возрастное ограничение — 12+.