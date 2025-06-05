Жительница Сараевского района лишилась миллиона рублей из-за мошенников

Жертвой мошенников стала 35-летняя жительница села Паники Сараевского района. Она рассказала полицейским, что ставила деньги на спортивные мероприятия, а когда решила завязать и вывести деньги с виртуального кошелька, ей сообщили, что для увеличения денежного потока она должна перевести определенную сумму на свой же счет только в другом банке. Деньги поступили на счет, а оттуда были похищены мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Сараевского района лишилась миллиона рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жертвой мошенников стала 35-летняя жительница села Паники Сараевского района. Она рассказала полицейским, что ставила деньги на спортивные мероприятия, а когда решила завязать и вывести деньги с виртуального кошелька, ей сообщили, что для увеличения денежного потока она должна перевести определенную сумму на свой же счет только в другом банке.

Деньги поступили на счет, а оттуда были похищены мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.