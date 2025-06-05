ВСУ атаковали Курскую область, погибла женщина

Отмечается, что еще шесть человек пострадали. 83-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. У погибшей осталось трое несовершеннолетних детей. Семье окажут помощь. Атака пришлась по многоквартирному и частным домам.