Водителей, не оплативших парковку в центре Рязани, начнут штрафовать с 9 июня

Там отметили, что для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения установлены дорожные знаки и нанесена разметка в зонах платных парковок: проезд за памятник Ленина; участок улицы Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерская). «Обращаем Ваше внимание, что с 9 июня начнется автоматическая фото-фиксация, а пользователи, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнули в администрации

Водителей, не оплативших парковку в центре Рязани, начнут штрафовать с 9 июня. Об этом сообщает мэрия.

Там отметили, что для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения установлены дорожные знаки и нанесена разметка в зонах платных парковок:

проезд за памятник Ленина;

участок улицы Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерская).

«Обращаем Ваше внимание, что с 9 июня начнется автоматическая фото-фиксация, а пользователи, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнули в администрации.