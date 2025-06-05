Водителей, не оплативших парковку в центре Рязани, начнут штрафовать с 9 июня
Там отметили, что для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения установлены дорожные знаки и нанесена разметка в зонах платных парковок: проезд за памятник Ленина; участок улицы Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерская). «Обращаем Ваше внимание, что с 9 июня начнется автоматическая фото-фиксация, а пользователи, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнули в администрации
Водителей, не оплативших парковку в центре Рязани, начнут штрафовать с 9 июня. Об этом сообщает мэрия.
Там отметили, что для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения установлены дорожные знаки и нанесена разметка в зонах платных парковок:
- проезд за памятник Ленина;
- участок улицы Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерская).
«Обращаем Ваше внимание, что с 9 июня начнется автоматическая фото-фиксация, а пользователи, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнули в администрации.