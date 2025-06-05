В Рыбновском районе начал работу передвижной флюорограф

«Основная задача мобильного флюорографа — это обследование населения, в том числе маломобильного, в отдаленных районах. Работа передвижного флюорографа очень востребована, так как позволяет на ранних стадиях выявить такие заболевания, как туберкулез, онкологическую патологию, что позволит вовремя начать лечение», — сказала заместитель главврача Юлия Ерохина.

В Рыбновском районе начал работу передвижной флюорограф. Об этом сообщила районная больница. График работы передвижного флюорографа :06.06.2025 с 9.00 п. з-да Ветзоотехника07.06.2025 с 9.00 с. Вакино08.06.2025 с 9.00 с. Кузьминское09.06.2025 с 9.00 с. Пощупово10.06.2025 с 9.00 с. Костино11.06.2025 с 9.00 с. Новоселки12.06.2025 с 9.00 д. Марково13.06.2025 с 9.00 с. Истобники14.06.2025 с 9.00 д. Перекаль15.06.2025 с 9.00 с. Ходынино

«Основная задача мобильного флюорографа — это обследование населения, в том числе маломобильного, в отдаленных районах. Работа передвижного флюорографа очень востребована, так как позволяет на ранних стадиях выявить такие заболевания, как туберкулез, онкологическую патологию, что позволит вовремя начать лечение», — сказала заместитель главврача Юлия Ерохина.