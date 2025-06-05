В России предложили ввести звание «Отец-герой»

Депутат Госдумы Антропенко считает, что введение звания, переход к плоской шкале НДФЛ и возможность досрочного выхода на пенсию могут стать эффективными шагами в этом направлении. Парламентарий подчеркнул, что эти инициативы уже обсуждаются в правительстве, и готовится соответствующий законопроект. По его мнению, установление плоской шкалы налогообложения для доходов физических лиц позволит многодетным отцам больше средств оставлять в семье. Досрочный выход на пенсию также станет значимой поддержкой для таких семей.

В России предложили ввести звание «Отец-герой». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Игоря Антропенко.

Он считает, что введение звания, переход к плоской шкале НДФЛ и возможность досрочного выхода на пенсию могут стать эффективными шагами в этом направлении.

Парламентарий подчеркнул, что эти инициативы уже обсуждаются в правительстве, и готовится соответствующий законопроект. По его мнению, установление плоской шкалы налогообложения для доходов физических лиц позволит многодетным отцам больше средств оставлять в семье. Досрочный выход на пенсию также станет значимой поддержкой для таких семей. Кроме того, депутат предложил учредить почетное звание «Отец-герой», чтобы отметить вклад многодетных отцов в воспитание детей.