В Минцифры начали разработку сервисов, которые войдут в национальный мессенджер

Отмечается, что новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Россияне смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID. Сейчас Минцифры работает над технической проработкой сервисов, также подготовили законопроект, который позволит создать правовую базу для поэтапного запуска.