Рязанцев предупредили о рассылке дипфейков с участием представителей власти
«Зафиксирована очередная рассылка по предложкам крупных пабликов и тг-каналов дипфейков с участием представителей органов государственной власти. Просим проверять информацию и не распространять видео из сомнительных источников», — написано в посте.
Рязанцев предупредили о рассылке дипфейков с участием представителей власти. Об этом сообщает оперштаб региона.
«Зафиксирована очередная рассылка по предложкам крупных пабликов и тг-каналов дипфейков с участием представителей органов государственной власти. Просим проверять информацию и не распространять видео из сомнительных источников», — написано в посте.