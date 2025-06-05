Рязанцев предупредили о рассылке дипфейков с участием представителей власти

«Зафиксирована очередная рассылка по предложкам крупных пабликов и тг-каналов дипфейков с участием представителей органов государственной власти. Просим проверять информацию и не распространять видео из сомнительных источников», — написано в посте.