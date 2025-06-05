Рязанцев, организовавших детский лагерь, оштрафовали за нарушение безопасности

Установлено, что летом 2023 года мужчина, директор коммерческой организации, и его жена, индивидуальный предприниматель, организовали в Спасском районе детский лагерь, не обеспечив безопасность детей. Во время игры в лапту мальчика ударили битой по голове. Медицинскую помощь вовремя не оказали, поскольку в лагере не было медработника, и мальчик скончался.

Рязанцев, организовавших детский лагерь, оштрафовали за нарушение безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что летом 2023 года мужчина, директор коммерческой организации, и его жена, индивидуальный предприниматель, организовали в Спасском районе детский лагерь, не обеспечив безопасность детей.

Во время игры в лапту мальчика ударили битой по голове. Медицинскую помощь вовремя не оказали, поскольку в лагере не было медработника, и мальчик скончался.

Суд назначил штрафы: мужчине 400 тысяч рублей, женщине — 300.