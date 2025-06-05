Рязанца, которого подозревают в убийстве женщины, заключили под стражу

Напомним, 1 июня в частном доме Касимовского района нашли тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, нижних и верхних конечностей. Позже установили, что смертельные травмы нанес ее муж. На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.