Рязанца, которого подозревают в убийстве женщины, заключили под стражу
Напомним, 1 июня в частном доме Касимовского района нашли тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, нижних и верхних конечностей. Позже установили, что смертельные травмы нанес ее муж. На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Рязанца, которого подозревают в убийстве женщины, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
Напомним, 1 июня в частном доме Касимовского района нашли тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, нижних и верхних конечностей.
Позже установили, что смертельные травмы нанес ее муж.
На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.