Россиянам рассказали о действиях при похищении человека

В первую очередь следует обеспечить собственную безопасность. Не пытаться активно противодействовать, особенно если люди действуют группой. Отмечается, что у преступников может быть оружие. Также Филатов посоветовал фиксировать все происходящее: снимать видео, запоминать номера машин, внешность похитителей, время и обстоятельства. Обязательно необходимо сразу же позвонить в экстренные службы и дождаться их приезда, чтобы дать свидетельские показания.

Россиянам рассказали о действиях при похищении человека. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на подполковника ФСБ в отставке Алексея Филатова.

По его словам, в первую очередь следует обеспечить собственную безопасность. Не пытаться активно противодействовать, особенно если люди действуют группой. Отмечается, что у преступников может быть оружие.

Также Филатов посоветовал фиксировать все происходящее: снимать видео, запоминать номера машин, внешность похитителей, время и обстоятельства. Обязательно необходимо сразу же позвонить в экстренные службы и дождаться их приезда, чтобы дать свидетельские показания.

Подполковник ФСБ рекомендовал физически не вмешиваться в подобные ситуации, так как это может стоить жизни или свободы.

Ранее неизвестные похитили мужчину в Москве возле Ярославского вокзала.

Подобный случай произошел в Рязанской области. Несколько человек в Рыбном затолкали восьмиклассницу в машину и увезли.