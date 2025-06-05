Пропавший в Рязанской области мужчина выехал в другую деревню на мотоцикле

Пропавший 54-летний Владимир Зотов выехал из деревни Шелухово в Шиловском районе в сторону деревни Разбердеево вечером 2 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. Пропавшего начали искать волонтеры. Ранее они публиковали его приметы.

Пропавший в Рязанской области мужчина выехал в другую деревню на мотоцикле. Об этом в соцсетях сообщил родственник пропавшего.

По его словам, пропавший 54-летний Владимир Зотов выехал из деревни Шелухово в Шиловском районе в сторону деревни Разбердеево вечером 2 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропавшего начали искать волонтеры. Ранее они публиковали его приметы.