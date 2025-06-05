Проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря внесут в Госдуму

Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путевки в лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены. Речь идет об организациях, которые включены в официальные региональные реестры. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год. Родители смогут получить его у работодателя.

Проект о социальном налоговом вычете с путевок в детские лагеря внесут в Госдуму. С соответствующей инициативой выступили депутат Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, сообщило 5 июня РИА Новости.

Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путевки в лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены.

Речь идет об организациях, которые включены в официальные региональные реестры. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год. Родители смогут получить его у работодателя.