Проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря внесут в Госдуму
Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путевки в лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены. Речь идет об организациях, которые включены в официальные региональные реестры. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год. Родители смогут получить его у работодателя.
Проект о социальном налоговом вычете с путевок в детские лагеря внесут в Госдуму. С соответствующей инициативой выступили депутат Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков,
Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путевки в лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены.
Речь идет об организациях, которые включены в официальные региональные реестры. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год. Родители смогут получить его у работодателя.