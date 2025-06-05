Названы самые популярные летние блюда у рязанцев

Самым популярным летним блюдом у рязанцев оказалась окрошка (42% опрошенных). На втором месте — шашлык (37%). Свекольник выбрали только 3%. Еще 18% назвали вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое. Согласно данным опроса, шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли мужчины.

Названы самые популярные летние блюда у рязанцев. Соответствующую информацию предоставили 5 июня в SuperJob.

Самым популярным летним блюдом у рязанцев оказалась окрошка (42% опрошенных). На втором месте — шашлык (37%). Свекольник выбрали только 3%. Еще 18% назвали вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Согласно данным опроса, шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли мужчины.