На улице Октябрьской в Рязани случился пожар
Информация о пожаре поступила 4 июня в 02:25. Загорелось нежилое помещение. Его тушили четыре человека и две единицы техники. Отмечается, что огнем повреждено нежилое помещение. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадавших нет.
На улице Октябрьской в Рязани случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 4 июня в 02:25. Загорелось нежилое помещение. Его тушили четыре человека и две единицы техники.
Отмечается, что огнем повреждено нежилое помещение. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.
Пострадавших нет.