На улице Октябрьской в Рязани случился пожар

Информация о пожаре поступила 4 июня в 02:25. Загорелось нежилое помещение. Его тушили четыре человека и две единицы техники. Отмечается, что огнем повреждено нежилое помещение. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадавших нет.