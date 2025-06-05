Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с улицы Бирюзова

В связи с проведением работ по благоустройству парка Морской славы с 9 по 15 июня владельцев автомобилей попросили убрать машины, припаркованные между домами 31 и 31 корпус 1 по улице Бирюзова. Будет работать эвакуатор. Водителей призвали с пониманием отнестись к работе ремонтных бригад и не препятствовать движению техники.

Рязанцев попросили на следующей неделе убрать автомобили с улицы Бирюзова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с проведением работ по благоустройству парка Морской славы с 9 по 15 июня владельцев автомобилей попросили убрать машины, припаркованные между домами 31 и 31 корпус 1 по улице Бирюзова. Будет работать эвакуатор.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе ремонтных бригад и не препятствовать движению техники.