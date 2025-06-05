Mash: 60 бойцов ВСУ без техники попытались прорваться через границу Курской области

По данным канала, технику бойцы не использовали из-за сложного рельефа: с одной стороны — возвышенность у Горнальского монастыря, с другой — река Псел. Сопротивление украинским боевикам оказали бойцы 810-й бригады морской пехоты. «По одной из версий, Киев продолжает попытки атак ради позиции в переговорах — чтобы иметь формальный контроль над частью Курской области», — отметили в посте.

60 бойцов ВСУ без техники попытались прорваться через границу Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, технику бойцы не использовали из-за сложного рельефа: с одной стороны — возвышенность у Горнальского монастыря, с другой — река Псел. Сопротивление украинским боевикам оказали бойцы 810-й бригады морской пехоты.

«По одной из версий, Киев продолжает попытки атак ради позиции в переговорах — чтобы иметь формальный контроль над частью Курской области», — отметили в посте.