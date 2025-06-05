Малков испытал новую Lada Iskra во время поездки в Скопинский район
Автомобиль только планируется к серийному выпуску. На скопинском заводе «СААЗ Комплект» проводят тестирование и оптимизацию подвески. Губернатору показали цеха, где производятся автомобильные компоненты, аналоги деталей для иномарок, реализуется проект импортозамещения.
Губернатор Рязанской области Павел Малков испытал новую Lada Iskra во время поездки в Скопинский район. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Автомобиль только планируется к серийному выпуску. На скопинском заводе «СААЗ Комплект» проводят тестирование и оптимизацию подвески.
Губернатору показали цеха, где производятся автомобильные компоненты, аналоги деталей для иномарок, реализуется проект импортозамещения.