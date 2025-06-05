Хакеры взломали клиентскую базу французского дома Cartier

Отмечается, что злоумышленники завладели информацией об именах, адресах электронной почты и странах регистрации покупателей. Однако преступники не получили пароли, данные кредитных или банковских карт. В связи с инцидентом Cartier усилил меры кибербезопасности.

Хакеры взломали сайт французского бренда Cartier и получили доступ к данным клиентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальное письмо компании.

В нем отмечается, что злоумышленники завладели информацией об именах, адресах электронной почты и странах регистрации покупателей.

Однако преступники не получили пароли, данные кредитных или банковских карт. В связи с инцидентом Cartier усилил меры кибербезопасности.