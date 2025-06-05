Десятки жителей Рязани остались без холодной воды

В четверг, 5 июня, с 09.00 до 18.00 холодной воды не будет по адресу: улица Белякова, дом № 10. Также с 09.30 до 17.00 ресурса не будет по адресам: улица Голенчинская, дома №№ 1-79 (нечетная сторона), 2-108 (четная сторона).

Десятки жителей Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщает мэрия.

В четверг, 5 июня, с 09.00 до 18.00 холодной воды не будет по адресу:

улица Белякова, дом № 10.

Также с 09.30 до 17.00 ресурса не будет по адресам: